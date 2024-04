Par Condicio | è lite nel centrodestra per i politici in tv | FI si smarca

“A ferragosto c'è l'esodo delle automobili, poi il 25 agosto c'è il controesodo, a gennaio c'è il picco delle influenze, in primavera c'è la par condicio ”. Risponde così Maurizio Gasparri , a margine ... (liberoquotidiano)

AGI - La maggioranza chiede di rivedere il meccanismo messo a punto dall'Agcom di valutare non solo dal punto di vista 'quantitativo', ma anche 'qualitativo', le presenze televisive delle forze ... (agi)

Ore di tensione in Vigilanza Rai mentre ci si avvia all’approvazione delle regole per la Par condicio in vista delle prossime elezioni Europee.Dopo le proteste delle opposizioni unite contro le ... (ilfattoquotidiano)