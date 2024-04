Par condicio | ammessi gli emendamenti in Vigilanza Rai Protestano le opposizioni | «Vanno riformulati»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Se un ministro parla in tv delle attività istituzionali del suo dicastero, il tempo dedicatogli va misurato ai fini della par, e quindi compensato da interventi di esponenti delle? È uno degli interrogativi principali attorno ai quali si sviluppa la discussione di oggi, 9 aprile, nella commissione diRai. Gli, voluti dal centrodestra, non sono stati firmati da Forza Italia, che chiede dei chiarimenti ai suoi partner di maggioranza. Il centrosinistra, invece, serra le file e paventa il rischio «censura». Alle 12, si è riunita la commissione, dove è stata annunciata l’ammissione al voto di tutti glialla delibera Agcom. Gli uffici che hanno svolto l’esame preliminare per la presidente della commissione, la 5 stelle Barbara Floridia, non hanno ...