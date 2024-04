Papà Regeni | Giulio non al soldo nessuno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 15.30 "La sua grande passione era lo studio: non è mai stato alle dipendenze di autorità italiane, inglesi ed egiziane. Non ha mai neanche collaborato". Lo ha detto Claudio, padre dial processo in corso a Roma in cui sono imputati 4 agenti egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore. "La persona che ha traditoè stato un sindacalista. Questo aveva amareggiato la docente della American University del Cairo con cuicollaborava". "aveva uno stile di vita non sfarzoso",dice Claudio