Papa Francesco | “verso l’abolizione universale della maternità surrogata”

(Di martedì 9 aprile 2024) Un convegno sullasi è svolto in Vaticano. Si è tenuto a Roma un convegno internazionale sulla, che ha visto la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto sulla situazione attualea livello globale, evidenziarne i rischi e le criticità e chiederedi questa pratica. L’obiettivo del convegno è quello di giungere per laal. Il testo approvato a fine marzo dalequipara l’utero in affitto e le pratiche chirugiche per il cambio di sessoa pratiche che rifiutano il piano di Dio per la ...

Ahò, e ‘na vorta che ne dice una giusta… Stiamo parlando di Papa Francesco e della sua crociata (è il caso di dirlo) contro l’utero in affitto e le teorie gender. E l’aborto. Non è una novità, ... (nicolaporro)

Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un altro... (ilmessaggero)

Il messaggio del Vescovo di Torino Repole per la fine del Ramadan: non lasciamoci tentare dall’odio - Papa Francesco ha più volte ripetuto che le crescenti ostilità tra le nazioni si stanno trasformando in “una terza guerra mondiale combattuta a pezzi” ...quotidianopiemontese

"L’antica chiesa dei Cappuccini è da salvare" - Tuttavia, per chi crede, è il momento di intensificare le preghiere per le vocazioni e per i superiori della comunità francescana che devono decidere e scommettere nella chiesa come ci chiede ogni ...ilrestodelcarlino

Lo stop del Papa: "La maternità surrogata è un delitto universale" - Dopo le aperture sui gay la Santa Sede in un documento ribadisce i paletti. Pubblicata ‘Dignitas infinita’. Ferma condanna anche sul suicidio assistito.quotidiano