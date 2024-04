Panteraie | caso risolto La capienza non aumenta Ha deciso la commissione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Lacomunale per i pubblici spettacoli trova una soluzione per le richieste di aumento della capacità di contenere clienti presentate dai gestori dell’attività. La vicenda, riguardo al locale Le Panteraia, era stata seguita con una certa trepidazione dai residenti della zona, timorosi che l’affluenza potesse crescere in maniera eccessiva. "No a 2mila persone contemporaneamente – spiega l’amministrazione –. Saranno 1.300 quelle che potranno essere presenti all’interno della parte chiusa e 1.500 il totale massimo raggiungibile (anche se in inverno si sta solo dentro e quindi il numero di 1.300 è quello nei fatti praticabile)". È questo l’esito dellapubblico spettacolo che ha rilasciato parere sull’agibilità, dopo mesi di confronto tra le parti. D’estate i numeri che è lecito attendersi saranno ancora più bassi, perché l’area ...