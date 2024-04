“Palloni di calcio più resistenti con nanotecnologia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 aprile 2024) “Ormai laè diventata in breve tempo una delle speranze scientifiche più promettenti in diversi ambiti umani e in differenti settori. La nostra ricerca si è spinta anche tra segmenti particolari quali le applicazioni di nanomateriali neiper le partite di, uno degli sport più seguiti al mondo, dove le innovazioni sono