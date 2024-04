Pallavolo serie B maschile Zephyr Valdimagra ko a Ciriè | è la 17ª sconfitta di fila

(Di martedì 9 aprile 2024) Cirié 3Mulattieri 0 PVLCEREALTERRA: Petrone 1, Meleddu 2, Angotti 9, Valente 3, Benvenga 6, Sancio 4, Leiduan 9, Bergoli 5, Mapelli 4, Marello 2, Cocchia e Marietti liberi; n.e. Amouah, Gasperi. All. Salvi.MULATTIERI: Sisti 2, Bottaini 5, Orlandi 5, Poggio 17, Conti 4, Calcagnini 6, libero Rossini G.; n.e. Rossini S., Girelli, Fontona e Alderete. All. Delvecchio. Arbitri: Mamertino e Cassone Parziali: 25-17, 25-21, 25-21– Vittoria netta delche con un eloquente 3-0 ha costretto laMulattieriad incassare la 17ªconsecutiva. I rossoblu si sono presentati con Sisti al palleggio e Poggio opposto, con Conti e Bottaini centrali, con Calcagnini e Orlandi ...

Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì), Emma Villas si alle na intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà ... (sport.quotidiano)

Ieri coach Graziosi ha concesso un giorno libero alla squadra, oggi si torna sul parquet per preparare la semifinale. "Ci stiamo allenando per preparare la semifinale, speriamo di vedere un ... (sport.quotidiano)

serie C FEMMINILE. Le ragazze di D’Auge sconfitte in casa - La Pallavolo Follonica cede 3-0 in casa al Milù Pesca Livorno, con prestazione opaca e mancanza di approccio. Livornesi sempre avanti, follonichesi a rincorrere. Livorno tiene in pugno l'incontro e vi ...msn

Pallavolo D maschile. Futura tiene testa al Movimento. Un buon punto - La Futura Ceparana tiene testa al Movimento Ragazzi ma perde 3-2. Coach Botti elogia la squadra nonostante l'inesperienza. Risultati e classifica del 18° turno di serie D maschile.msn

Volley Club granitico contro il Montespertoli. Tre punti e la rinconquista del secondo posto - serie B1. Ottava giornata di ritorno messa in cassaforte senza sconti né sbavature. Le romagnole scavalcano così Jesi in classifica ...ilrestodelcarlino