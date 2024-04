Pallavolo D femminile La Rainbow parte con una vittoria nei play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)LA SPEZIA 3 IMPERIA 0LA SPEZIA: Cuffini, Zonca, Guidi, La Mattina, Ciappei, Posati, Tonarelli, libero Pilli; n.e. Maggi, Rossi, Albertini, Tartaglia. IMPERIA: Mutero, D’ Andrea, Carnabuci, Mojoli, Mascheroni, Grasia, Possino, Paciello, Piccione, liberi Pallumbo Varano e Patrucco; n.e. Orlandi. Arbitri: Piazza e Sabato. Parziali set: 25-23, 25-21, 26-24. VEZZANO – LaSpezia avvia i propri-off per la promozione in serie C vincendo agevolmente l’anticipo con l’Imperia. "Consci dell’ottimo livello generale della categoria – ha commentato l’allenatore Francesco Merello - sul versante di ponente: stiamo preparando con impegno massimo questi-off. La partita contro Imperia è stata affrontata difatti con concentrazione e giocata ad armi pari, mostrando un buon ...