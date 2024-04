Palidoro | viabilità provvisoria per sfalci in via S Carlo | i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 9 aprile 2024 – Il Comune di Fiumicino rende noto che da oggi, 9 aprile 2024 al 30/04/2024 DTP senso unico alternato per intervento in via S.e, data l'ubicazione delle piante, per l'esecuzione dei lavori nonché la successiva raccolta del materiale vegetale, si rende necessario occupare parte della carreggiata ed istituire la seguente disciplina di traffico, dalle ore 07:30 alle 16:30 dal 09/04/2024 al 30/04/2024 e comunque fino a fine lavori: Istituzione del senso unico alternato di Via S., nei tratti interessati dai lavori; e del limite di velocità a 30 km/ h