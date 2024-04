“Palermo | l’ex consigliere di Fdi Russo ha radicati rapporti con la mafia Può delinquere ancora anche se non è stato rieletto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Un comitato di interessi” composto da un faccendiere iscritto alla massoneria, che aveva l’obiettivo di costruire un centro commerciale in zona Roccella, nella periferia sud orientale di. Il “padre politico” di questo comitato era Girolamo, detto Mimmo, sindacalista molto noto in città, politico di lungo corso e fino al giugno 2022comunale di Fratelli d’Italia. Già presidente della commissione Urbanistica del consiglio comunale,è l’uomo al centro dell’ultima operazione della procura diguidata da Maurizio De Lucia.comunale è finito in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri ...