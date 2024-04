Palermo | arrestato esponente di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 La politica investita da un’altra bufera giudiziaria. E a essere colpito in pieno, questa volta, è il partito che guida la maggioranza al governo, ildi Giorgia Meloni. In manette Mimmo Russo, ex consigliere comunale di, eletto nella lista di Fdi, del quale è uno dei principali esponenti nel capoluogo siciliano, dove è lo storico punto di riferimento dei lavoratori precari. Le accuse dei carabinieri della Direzione distrettuale antimafia disono pesantissime. Russo deve rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Il procuratore della Dda Maurizio de Lucia considera un altro degli indagati, Gregorio ...