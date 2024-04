Palermo | arrestato esponente di Fdi L’accusa | mafia e voto di scambio

(Di martedì 9 aprile 2024) Con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa,dipolitico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, i carabinieri hannol'ex consigliere comunale didi Fratelli d'Italia, Mimmo Russo L'articolo proviene da Firenze Post.

