Pagliuca come Ulisse | Adorante alla Lewandowski | la Juve Stabia è di nuovo in Serie B | col 15° budget del campionato|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 aprile 2024) 2024-04-08 22:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Dominatori contro pronostico. Primi dall’iniziofine, lasciandosi alle spalle autentiche corazzate costruite con investimenti e nomi che, con tutto il rispetto per laC, c’entravano poco. Quindicesimotra le formazioni del girone C, di gran lunga inferiore a quello di Benevento, Avellino, ma anche di Catania e Casertana: laha trovato però qualcosa che nel calcio di oggi ha più efficacia dei soldi: la forza delle idee. Quelle nella testa, per esempio, di un giovanissimo direttore sportivo (classe 1996) che, dopo aver imparato il mestiere nel Pordenone del patron e del padre Mauro, in concomitanza con la scomparsa dal calcio professionistico della formazione ...