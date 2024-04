Padel | Belasteguin | «È lo sport del futuro | ma bisogna dargli tempo Le Olimpiadi sono un sogno concreto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilsta prendendo negli ultimi anni sempre più spazio tra glimaggiormente praticati in Italia. Il Corriere delloha intervistato il campione Fernando, numero uno al mondo per sedici anni. «Ilè lodel, ma manca il» Dall’alto della sua esperienza, quali consigli darebbe a chi inizia ora a giocare? «Credo che, sia che si tratti di un giocatore amatoriale di sesta categoria o di un giocatore professionista, se ci si diverte su un campo dafare tutto il possibile per farlo il maggior numero di volte. Ilè unoin cui ci si può divertire fin dal primo giorno ed è per questo che è unocosì ...