Otto medaglie interprovinciali per Ragazzi e Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo

(Di martedì 9 aprile 2024) Filippo Misuri è salito sul gradino più alto del podio in salto triplo e salto in alto ai Campionati di SocietàGli altri ori della società sono stati centrati da Stella Arniani, Gemma Fabbriciani, Mattia Falciani e Ginevra Tigliè Le due manifestazioni, giunte alla seconda giornata, sono andate in scena allo stadio didi Grosseto e hanno proposto un confronto tra centinaia di giovani atleti e atlete in rappresentanza di società aretine, grossetane e senesi che si sono messi alla prova nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Tra i grandi protagonisti della gara è rientrato Filippo Misuri del 2009 che, nella categoria, è riuscito a salire sul primo gradino del podio nel salto in alto con 1.83 metri e nel salto triplo con 13.40 metri, registrando in entrambi i casi il ...