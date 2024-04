(Di martedì 9 aprile 2024) Ladi Genova ha deciso di estendere l'inchiesta a 6 persone, 2 medici e 4, per la morte del 72enne al quale sarebbero state somministrate 80diinvece delle 8 previste dalla terapia. Secondo la, medici eavrebbero dovuto discutere quanto letto sul diario clinico delprima di somministrare l'

Due medici e quattro infermieri dell’ospedale Galliera s otto inchiesta a Genova per la morte di un paziente di 70 anni che secondo l'accusa è deceduto a causa di un incredibile errore nelle terapie ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Il paziente di 70 anni è morto a Genova dopo 16 giorni di coma dopo aver ricevuto, per un errore nella trascrizione della terapia, 80 dosi di insulina invece di ... (dayitalianews)

Ottanta dosi di insulina a un paziente per un errore, la Procura: “Medici e infermieri furono acritici” - La Procura di Genova ha deciso di estendere l'inchiesta a 6 persone, 2 medici e 4 infermieri, per la morte del 72enne al quale sarebbero state somministrate ...fanpage

Galliera, 80 dosi insulina anziché 8: morto 70enne. Indagati medici e infermieri - La Procura, dopo il primo medico che per errore avrebbe inserito nella scheda del pensionato genovese uno zero in più, ha indagato un altro medico del Galliera e quattro infermieri ai quali ieri è ...ligurianotizie

Carabinieri morti a Campagna, 31enne positiva ad alcol e cocaina. Domani i funerali di Stato in Puglia - «Occhio, occhio», sono state le ultime parole dei due carabinieri prima dello schianto in cui hanno perso la vita. Erano le 23 di sabato notte, quando si è verificata una… Leggi ...informazione