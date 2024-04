Osimhen | Psg e Chelsea a caccia del bomber del Napoli

Il Napoli potrebbe vendere Osimhen in estate ma deve trovare chi è disposto a spendere 130 milioni della clausola Il Napoli potrebbe vendere Osimhen in estate ma deve trovare chi è disposto a ... (calcionews24)

Kvaratskhelia segue Osimhen Addio in estate: ADL ha già fissato il prezzo, ci sta provando un club più del Barcellona - Calciomercato Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a rivoluzionare tutto in estate. Nessuno è incedibile a Napoli e per questo anche Kvaratskhelia come Osimhen può andare via al giusto ...msn

PSG su Kvaratskhelia, i francesi ci provano. La reazione di De Laurentiis - Il ricchissimo club parigino avrebbe messo gli occhi sul talento georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.areanapoli

Chelsea e PSG su Osimhen, si pensa a una contropartita per abbassare il prezzo - I due club si stanno scontrando per cercare di accaparrarsi le prestazioni di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli.areanapoli