Osimhen | Chelsea e Psg pensano a contropartite per abbassare i 120 milioni Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024)e Psgperi 120. È quel che scrive ladello Sport. L’ultima vittoria a Monza ha sottolineato una volta ancora l’dipendenza: Victor è l’uomo in più, una carica per tutti e non soltanto per le reti che segna. Victor andrà via, non è più un segreto da Natale, cioè da quando il nigeriano ha ottenuto il rinnovo dei sogni, da 10netti a stagione. Con clausola rescissoria tra i 120 e i 130di euro.e Psg studiano la strategia per arrivare al nigeriano, magari provando a inserire una contropartita perla parte cash.e il nodo della clausola (Corsport qualche ...