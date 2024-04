Oroscopo Paolo Fox mercoledì 10 Aprile 2024 | Bilancia confuso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 aprile 2024) L’diFox per oggi,10Ariete Per l’amore ora si può ricominciare. La primavera è la tua stagione. Ricordalo bene. Toro Bisogna tenere sotto controllo le spese. C’è un problema di carattere familiare da risolvere. Gemelli Ti vedo distratto, oggi: sarà bene evitare in questoqualsiasi complicazione inutile. Cancro È il momento giusto per farti valere. In amore ti vedo intraprendente, i prossimi mesi portano consigli. Leone I Leone in questo periodo possono ottenere molto, anche vivere una bella e grande passione. Vergine Da qualche giorno ti senti nervoso. Consolati, questo stress alla fine è utile per andare avanti.In amore si può fare un passo avanti per recuperare serenità, ma sembri un po’ ...