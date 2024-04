Ora provateci con l’Islam

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Tutto è lecito, se non offende nessuno. E forse a volte anche dissacrare qualcosa – senza esagerare – può avere una sua valenza. Però in questo strano periodo che gli storici chiameranno “Era della cancel culture” viviamo lo strano paradosso per cui bisogna rispettare tutto e tutt*, includere lo straniero, accoglierne la cultura, evitare sfottò sui topi laziali, battute sulle donne, sugli omosessuali e sugli islamici –Respect– tranne, ovviamente, se si tratta di un maschio bianco caucasico eterosessuale o dell’Eucaristia. In questo caso, giocarci sopra in uno spot di Amica Chips non lede nessuna delle regole del politicamente corretto. I fatti li conoscete, ne abbiamo già parlato. L’azienda di patatine lancia una pubblicità in cui si vedono alcune suore che si avvicinano al prete per la Comunione e, quando la prima mastica l’ostia, si sente il tipico rumore delle patatine. Niente di ...