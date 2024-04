Ora anche l’Inps si approccia all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 9 aprile 2024) Utilizzare l’intelligenzaper far “matchare” chi è alla ricerca di un’occupazione e le offerte di lavoro. Questo è il piano, ancora nelle vesti della sperimentazioni, annunciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Social (INPS) e che sarà integrato all’interno della piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), quello strumento introdotto dal governo con l’obiettivo di dare lavoro e formazione agli ex percettori del reddito di cittadinanza che – vista la nuova linea dell’esecutivo – hanno perso il diritto al sussidio. LEGGI> I punti chiave della strategia nazionale 2024-2026 sull’AI Introdotta all’inizio dello scorso settembre, la piattaforma SIISL serve a chi percepisce l’assegno di “Supporto formazione e lavoro” (Sfl) e quello di inclusione (Adi) di trovare l’occupazione più in linea con la ...