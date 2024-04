Operazione Sorpasso | Il golpe del Pd con Conte per silurare Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) Al cinema sarebbe «Per un pugno di dollari», con un Clint Eastwood con la pochette, ed un Gian Maria Volentè con l'armocromista, nella cronaca politica di questi giorni è la corsa spericolata intrapresa da Giuseppeper sfiancare Elly. Che in effetti, con l'offensiva di Bari e di Torino, arranca, perde fiato, diventa pallida. Il leader del M5S, alla vigilia delle primarie del capoluogo pugliese, ha tirato fuori il suo poker, costringendo la compagna di tavolo del Pd, alla resa. Gazebo annullati quindi, e condizioni per una tregua concordata. «Manda via i cacicchi, poi ne riparliamo», sibila Giuseppi ad Elly, ben sapendo che l'inquilina del Nazareno non può fare a meno dei suoi referenti territoriali. Ovvero a parole, la segretaria del Pd sbraita contro i cosiddetti capi bastone, il senatore Antonio Misiani, commissario del partito in ...