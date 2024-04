Operato a Pisa | il professor Lamberto Maffei ringrazia l' ospedale e la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 - Una lunga lettera perre i medici che lo hanno rimesso in piedi. Così il, deputato della Fondazionee emerito della Scuola Normale Superiore, già ordinario in Neurobiologia e direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, nonché presidente emerito dell'Accademia dei Lincei, ha volutore ilMichelangelo Scaglione e la sua equipe. "E’ sotto gli occhi di tutti che molto spesso i governanti tagliano le risorse in campi dove è più facile farlo, che sono sfortunatamente lae l'istruzione, due perle della nostra tradizione culturale, in cui hannocon interesse e entusiasmo insegnanti e medici come il ...