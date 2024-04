Operata due volte per una garza dimenticata durante il parto cesareo | medici condannati

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 9 aprile 2024) Per mesi e mesi dopo avererito ha avuto dolori addominali, fino alla terribile scoperta: iavevano dimenticato unaoperatoria. Una distrazione che si è tradotta per una donna in due interventi riparatori e seri danni. Adesso alla paziente è stato riconosciuto un risarcimento...