Operaio muore folgorato dai cavi dell’alta tensione nel cantiere della superstrada Taranto-Avetrana - Angelo Cotugno, 59 anni, è morto stamattina mentre stava lavorando in un cantiere lungo la nuova superstrada che collegherà Taranto ad Avetrana ...fanpage

