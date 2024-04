Operaio morto sul lavoro | la condanna dei sindacati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLo abbiamo detto troppe volte “adesso basta”, ora la morte di Angelo Cotugno (59 anni), inchioda tutti alle proprie responsabilità. Responsabilità che ora come FILLEA CGIL Taranto, chiediamo vengano individuate definitivamente. E’ il commento a caldo del segretario generale della FILLEA CGIL di Taranto, Francesco Bardinella, dopo l’incidente suldi oggi in un cantiere della SEMAT (appalto ILVA)per la costruzione della strada Talsano-Avetrana (Regionale 8). La dinamica è in fase di accertamento – commenta ancora Bardinella – ma sappiamo per certo solo la condizione in cui questi operai vivono da tempo. La Semat ha presentato istanza di concordato e in quella gettata di cemento, vicino ai cavi dell’alta tensione, c’era anche tutta l’angoscia di chi è precario ormai da troppo tempo. È necessario intervenire per cambiare le leggi ...