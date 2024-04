Operaio morto nel Tarantino Paolo Capone | Leader UGL | “Tragedia inaccettabile Rafforzare controlli e prevenzione”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano“Undi 60 anni èfolgorato nel. In base alle ricostruzioni, era al lavoro nel cantiere della superstrada Taranto-Avetrana, quando è avvenuto l’incidente mortale in cui è rimasto ucciso. Le indagini daranno una risposta e accerteranno le responsabilità ma l’UGL ritiene che indignarsi per quanto quotidianamente accade sui posti di lavoro non basti più. Questo ennesimo dramma sul lavoro ha spezzato una famiglia e una comunità e fotografa un problema evidente, cioè la mancanza di sicurezza. Riteniamo che sia doveroso implementare iper verificare il rispetto delle norme e promuovere una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro. È necessario puntare sulla formazione e su un addestramento adeguato a cominciare dalle scuole secondarie. Dire “basta” alle ...

