One Day Music Festival 2024 a Catania con VillaBanks | Kid Yugi | Clara

(Di martedì 9 aprile 2024) Annunciata la line up completa dell’One Day, il concerto del Primo Maggio di, con artisti della scena rap e techno, daa KidSvelata la line up completa della quindicesima edizione di One Day, che si terrà mercoledì 1° maggiopresso Afrobar La Playain Viale Presidente Kennedy 47. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventiali di riferimento della Sicilia orientale e non solo. Una grande e straordinaria festa, che, come ogni anno, animerà il primo giorno d’estate siciliana, tra sole, mare ea. Gli artisti annunciati sono Angemi, Artie5ive,, Elmatadorc7, Kid ...

54ma Giornata mondiale della Terra: Concerti, laboratori didattici e attività sportive a Roma - dal 18 al 21 aprile con il “Villaggio per la terra” a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio; dal 18 al 20 aprile si terrà il “Festival dell’innovability” presso la Casa del Cinema, a Roma; il 22 ...radiocolonna

Endless Dungeon per PS5, Prezzo TOP: su Amazon a SOLI 35€! (-12%) - La a day-one edition di Endless Dungeon per PS5 oggi è in offerta su Amazon a soli 35€, grazie a uno sconto del 12%!tomshw

'Ceasefire everywhere' says ANPI for Liberation Day - Italian Partisans Association ANPI on Monday defended its controversial slogan for its march in Milan on the April 25 Liberation Day national holiday, when the country celebrates its liberation from F ...ansa