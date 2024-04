(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Il" globale "proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Ue è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo. Ogni Paese sovrano ha il

Oms Europa, 'Italia non aderirà a Green pass Ci rifletta bene' - Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - 'Il Green pass' globale 'proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Ue è una sorta ...notizie.tiscali

Allarme dengue, Pregliasco: “Quest’estate si rischia il triplo dei contagi rispetto al 2023” - Per ora sono oltre 100 i casi segnalati in Italia ma il virologo ha sottolineato l’importanza del comportamento dei singoli: ecco cosa fare ...msn

Influenza aviaria, Oms: basso rischio per la salute pubblica. Il virus non è mutato - L'Organizzazione mondiale della sanità "valuta basso il rischio per la salute pubblica rappresentato da questo virus per la popolazione generale ...doctor33