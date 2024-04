Omicidio Willy | pg Cassazione chiede nuovo Appello | “No ad attenuanti per i fratelli Bianchi”

Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del ... (tg24.sky)

Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del ... (gazzettadelsud)

Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione chiede un nuovo processo - La Cassazione chiede l'annullamento del processo d'appello che riconosceva le attenuanti generiche agli imputati dell'Omicidio di Willy Monteiro ...notizie

L'Omicidio di Willy Monteiro: "Nuovo processo per i Bianchi, via le attenuanti: erano consapevoli delle conseguenze" - Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ...gazzettadelsud

Processo Willy Monteiro, il procuratore generale in Cassazione: “Nuovo processo d’Appello per i fratelli Bianchi, rivalutare l’ergastolo” - Processo Willy Monteiro Duarte, l'udienza in Cassazione: il pg chiede l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Assise d'Appello ...tag24