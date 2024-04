Omicidio Willy | Mario Pincarelli si sposa | “L’ho visto in tv e mi sono innamorata”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Si trova in carcere per il terribilediMonteiro Duarte. Ma a breve convolerà a nozze, con una donna che si èdi lui dopo averloin tv, al telegiornale, proprio quando il terribile episodio era venuto a galla. Come riportato dall’Agenzia Nova,, uno dei quattro giovani condannati per quella morte atroce, sta perrsi: il matrimonio è stato fissato per il prossimo 16 aprile nel carcere di Civitavecchia, dove il ragazzo si trova attualmente detenuto. Su, originario di Artena, pende una condanna in secondo grado a 21 anni per l’di, lo stesso per il qualestati condannati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e ...