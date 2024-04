Omicidio Willy | il pg della Cassazione | “Nuovo appello | no alle attenuanti per i fratelli Bianchi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 12 luglio del 2023 la pena all’ergastolo inflitta in primo grado era stata ridotta a 24 anni perché i giudici avevano riconosciuto legeneriche. Oggi il sostituto procuratore generaleha chiesto un processo dibis per Marco e Gabriele, iaccusati dell’diMonteiro Duarte e per gli altri due imputati. Il giovane fu ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020 per essere intervenuto a difesa di un amico L’accusa ha sollecitato l’annullamentoprima sentenza diche ha riconosciuto legeneriche. Gli imputati “erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta ...