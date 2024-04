Omicidio Willy | Cassazione appello bis sulle attenuanti generiche

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - La prima sezione penale della Corte diha annullato con rinvio, ma limitatamente alla concessione dellesu fratelli Marco e Gabriele Bianchi, la sentenza della corte d'assise d'di Roma che ha condannato a 24 anni i due fratelli. Quanto all'accertamento della responsabilità penale dei quattro imputati, invece, la sentenza di assise d'è stata confermata. Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, in, sono stati condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di reclusione. I quattro sono finiti a processo per l'diMonteiro Duarte, avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in primo grado, erano stati condannati all'ergastolo dalla corte ...

nuovo processo in appello limitatamente alle attenuanti generiche per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi , pene confermate per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli .Continua a leggere (fanpage)

Omicidio Willy: la Cassazione dispone un nuovo processo di appello per i fratelli Bianchi - Annullata la precedente sentenza della Corte di Appello limitatamente alla parte in cui concedeva le attenuanti generiche ai due fratelli di Artena, che ora rischiano nuovamente l'ergastolo deciso nel ...rainews

Omicidio Willy, appello bis per i fratelli Bianchi: rischiano di nuovo l’ergastolo - Per la Cassazione sono da rivedere le attenuanti generiche concesse a Marco e Gabriele Bianchi, che dopo il carcere a vita inflitto in primo grado, in appello ottennero una diminuzione della pena a 24 ...unionesarda

Omicidio di Willy, appello bis per i fratelli Bianchi - Nuovo processo di appello per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'Omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il giovane cuoco di Paliano è stato ucciso il 6 settembre del 2020 a Colleferro. La ...ciociariaoggi