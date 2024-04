Olgiate | scippo in strada | pensionata trascinata fuori dall' auto e derubata da un uomo con un passamontagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Lecco, 9 aprile 2024 – Lo scippatore l'haa forza'abitacolo della sua vecchia utilitaria e l'ha spinta a terra. È successo questa mattina nel parcheggio di un vivaioMolgora, lungo la Sp 342 Briantea Como - Lecco. La vittima delloè unadi 73 anni di Santa Maria Hoè. E' stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasferita in ambulanza al Pronto soccorso in ospedale a Merate. LoLa 73enne stava risalendo in macchina, al posto di guida, dopo aver acquistato piante e fiori da un florovivaista. Con lei c'era pure la sorella più anziana. Mentre stava per chiudere la portiera è arrivato uno sconosciuto al volante di un'altra macchina. Indossava un, tipo mefisto dei militari delle forze ...