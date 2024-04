Ok alla par condicio | insorge l' opposizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nessun accordo in Commissione di Vigilanza sul regolamento sulla parper le europee dell'8 e 9 giugno. La maggioranza ha deciso di andare avanti sugli emendamenti contestati dall'sull'informazione governativa, provocando il voto contrario e le proteste di tutti i partiti di minoranza. Lo strappo è arrivato, in particolare, su una delle proposte di modifica a firma di Francesco Filini (Fdi), Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Quella che introduce, nei programmi di approfondimento giornalistico, "la necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". Una formulazione che secondo l'rga le maglie a favore del governo, restringendo gli spazi per l'. Ha avuto, invece, il via libera della ...