Nuovo management Arrivano le nomine

(Di martedì 9 aprile 2024) Il direttore generale Giuseppe Cavalli, in sintonia con i commissari straordinari Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, ha nominato ildi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Giuseppe Viola assume il ruolo di cfo, unendo alle attuali aree di responsabilità quelle amministrativa e fiscale; Daniele Rossi assume il ruolo di direttore acquisti e supply chain. Nicola Pozza assume la responsabilità di funzione acquisti materie prime. Giulia Costagliola D’Abele è stata nominata general counsel e Claudio Picucci direttore risorse umane.

