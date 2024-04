(Di martedì 9 aprile 2024) L'azienda si era presentata con l'ambiziosa missione di rivoluzionare l'elettronica di consumo, ma per ora si è limitata a lanciare auricolari e smartphone dal look accattivante e poco più

Per Nothing è arrivata l'ora di mantenere le promesse - L'azienda si era presentata con l'ambiziosa missione di rivoluzionare l'elettronica di consumo, ma per ora si è limitata a lanciare auricolari e smartphone dal look accattivante e poco più ...wired

Nothing preannuncia due prodotti inaspettati: ecco di cosa si tratta - Nothing ha preannunciato l'arrivo di due prodotti per certi versi inaspettati. L'annuncio del 18 aprile non sarà, insomma, legato a un singolo modello.tech.everyeye

Nothing Phone (2a) con JerryRigEverything: costa poco ma non si spezza - Anche se l’attenzione mediatica è spesso catalizzata dai prodotti di punta più costosi del mercato telefonico, Nothing Phone (2a) non ha mancato di passare sul banco di JerryRigEverything. Per la prim ...informazione