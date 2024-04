Norovirus e Epatite A nel cibo | scattano i richiami alimentari da parte del Ministero della Salute

(Di martedì 9 aprile 2024) Attenzione alla lunga lista di cibi ritirati dagli scaffali, ilha pubblicato le motivazioni: presenza diA. L’allerta inerente alcune confezioni di alimenti “a rischio microbiologico” è stata divulgata dalil giorno 7 aprile, ma come spesso accade può capitare che i consumatori abbiano acquistato i prodotti richiamati prima che venissero tolti dagli scaffali. Attenzione alla dispensa, in atto diversi– InformazioneOggi.itAnche perché in questo caso parliamo di diversi marchi, e quindi anche di numerosi supermercati coinvolti. Occhio alla dispensa, ecco quali sono gli alimenti contaminati dae ...

Norovirus e Epatite A, frutti di bosco contaminati: i lotti da non consumare - Attenzione a numerosi lotti che contengono frutti di bosco contaminati: quali sono quelli richiamati dal ministero della Salute e cosa accade con gli agenti virali presenti nelle confezioni ...ilgiornale

Frutti di bosco richiamati dal Ministero, sono a rischio Norovirus ed Epatite A - Ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute a scopo precauzionale. I ceppi virali colpiscono soprattutto stomaco e intestino: i sintomi ...repubblica

Terremoto di magnitudo 4.5 in Grecia, sentito in Italia in Puglia e Calabria: la situazione dopo il sisma - Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato in Grecia ed è stato avvertito anche in Italia tra lunedì 8 e martedì 9 aprile ...notizie.virgilio