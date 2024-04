Nonno scatenato | a 91 anni “evade” da una casa di riposo e semina il panico in città a bordo di un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 A Modica un anziano di 91, evidentemente stanco di soggiornare in unadi, ha deciso di “re” e si è messo al volante della sua auto, provocando una serie di incidenti ine rischiando di investire alcune persone. Solo per puro caso non si è consumata una tragedia e la Polizia Locale con difficoltà è riuscito a fermalo. La fuga dalladiIl 91enne è riuscito ad eludere la sorveglianza delladidove era ricoverato ed è uscito per strada. A poca distanza dalla struttura c’era un veicolo di sua proprietà, una Fiat Uno, e l’uomo ha iniziato a guidare tra le strade di Modicando iltra pedoni, automobilisti e ...