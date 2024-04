Non solo il World Heavyweight Title | Damian Priest rinnova con la WWE!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo il weekend da favola, chiuso con la vittoria delsi concede anche il lusso di annunciare il rinnovo del contratto con la WWE. Una settimana da incorniciare, dunque, per SenorChampion, al netto della perdita degli Undisputed Tag-Teams di sabato. La conferma del nuovo accordo è arrivata proprio dal membro del Judgment Day, che dunque rimarrà legato a Triple H e compagni per i prossimi anni. Non ci sono al momento approfondimenti su durata e contenuto di questo nuovo accordo, così come latitano le informazioni sui rinnovi più scottanti e chiaccherati del momento, ovvero quelli di Becky Lynch e Seth Rollins (con entrambi molto probabilmente ai box almeno per il prossimo mese, dopo le fatiche della Road to ...