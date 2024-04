(Di martedì 9 aprile 2024) Pietrasanta (Lucca), 9 aprile 2024 – Indagini e ricerche ancora in corso deiin Versilia dopo che lunedì sera hanno sparato colpi di pistola contro un'auto con due uomini a bordo che non si era fermata all'alt nei pressi di Pietrasanta ( Lucca). I militari hanno esploso alcuni colpi; tre hanno raggiunto la vettura che è stata abbandonata dagli occupanti poi fuggiti a piedi per i campi. Dopo aver rubato nelle vicinanze un'altra auto, un'utilitaria, hanno proseguito la fuga abbandonando la vettura a Marina di Pietrasanta. Ancora da chiarire dove abbiano trovato riparo o se qualcuno li abbia aspettati sul litorale. Le due macchine sono state messe sotto sequestro mentre sono in corso indagini serrate deiper rintracciare i fuggitivi. Non ci sono stati feriti a causa degli spari. La prima vettura è risultata rubata a Siena ed era ...

Tommaso Menoncello è stato premiato come miglior giocatore nell'ultimo Sei Nazioni di rugby , un torneo in cui l'Italia ha finalmente brillato.Continua a leggere (fanpage)

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Frosinone e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Frosinone e Bologna si affrontano nel match valido per la giornata ... (calcionews24)

Frosinone , 7 aprile 2024 – Il Bologna continua a non perdere, ma questa volta non vince nemmeno. Merito di un Frosinone coriaceo, che si difende in maniera impeccabile e ha anche alcune chance per ... (sport.quotidiano)

Non si fermano all’alt, i carabinieri sparano all’auto. I malviventi riescono a fuggire - Pietrasanta (Lucca), 9 aprile 2024 – Indagini e ricerche ancora in corso dei carabinieri in Versilia dopo che lunedì sera hanno sparato colpi di pistola contro un'auto con due uomini a bordo che non s ...lanazione

A 15 anni fece strage a scuola in Usa, genitori condannati per omicidio: “Hanno ignorato i segnali” - James e Jennifer Crumbley sono stati condannati a una pena tra i 10 e i 15 anni. “L’opportunità per fermare vostro figlio si è presentata più e più volte, sempre più forte, ed è stata ignorata”, ha ...fanpage

Incidente d’auto per Mattia Zenzola: “L’altro conducente non si è fermato, è scappato via senza pietà” - Mattia Zenzola è rimasto coinvolto in un incidente d'auto. Il ballerino, ex vincitore di Amici, ha raccontato sui social che dopo il tamponamento l'altro ...fanpage