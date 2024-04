(Di martedì 9 aprile 2024) Scoperto a portare via idall'appartamento in cui viveva in affitto e dove non era in regola con imenti,un 50enne di Caserta.

Valerio Mastandrea , Elio Germano , Neri Marcorè, Michele Riondino, solo per fare qualche nome: Artisti 7607, cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di moltissimi attori e doppiatori in ... (iodonna)

Non paga l’affitto e deve andarsene, ma prima prova a rubare i mobili: arrestato - Scoperto a portare via i mobili dall'appartamento in cui viveva in affitto e dove non era in regola con i pagamenti, arrestato un 50enne di Caserta ...fanpage

Pnrr avanti piano, l’Italia si difende. Le imprese deluse: stessa burocrazia - La Spagna ha di recente chiesto quasi 100 miliardi in più (da 69 a 163), ma è molto indietro. Dodici Paesi sono ancora alla prima rata. In tre (Polonia, Ungheria, Belgio) non hanno comunicato alcuno ...repubblica