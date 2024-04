Non lo ricorderete ma Mida tentò di entrare ad Amici sfidando Biondo VIDEO

Non solo il fenomeno Van der Poel: l'Alpecin dello storico triplete è molto di più - Quest'anno ha vinto la Sanremo con Philipsen, Fiandre e Roubaix con VdP. Quindici anni fa era una squadra Continental e solo l'anno scorso è passata nel World Tour: ma sarebbe un errore indicare nello ...gazzetta

Blanco e la distruzione delle rose: il tribunale di Imperia lo assolve, ma il Codacons segnala una gaffe - ricorderete che durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, Blanco si mise in evidenza per aver preso a calci le rose allestite sul palco dell'Ariston. Ora arriva la decisione del Tribunale ...comingsoon

Ricciardo non esce dal tunnel, le prestazioni sono opache e il sogno di tornare in Red Bull svanisce - Tre Gran Premi, zero punti. L'abbaglio preso da Helmut Marko e Christian Horner lo scorso anno nei confronti di Daniel Ricciardo è senza fine. ricorderete come Nyck De Vries, voluto ...motori.ilmessaggero