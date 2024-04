Non fatevi incantare dalle lacrime di Fedez

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Francesca Fagnani intervista. Quello che pretende privacy, che invoca privacy, e non perde uno scatto, come ai bei tempi, anzi, adesso, rinvigorito dalla libertà, pure meglio. È per la privacy che va in viaggio con papà sulla nuova Ferrari da 250mila euro e lo fa sapere a tutti, per la privacy e per le politiche sociali. E ovviamente sempre per la medesima privacy va a sviscerarsi come un gamberetto sgusciato a Belve e qui tocchiamo vertici siderei, celestiali, livello poeta Zingarelli da Cerignola, “una metropoli vicino a Canosa”, il vate di Lino Banfi preside, mai abbastanza citato: “Per sfuggire dal mondo ai tristi mèli, si vola in alto con un colpo d’èli, lasciando a terra gli striscianti mostri, l’anima de li meglio mortècci vostri”. Ed è subito lacrima. Che dice il rapper di Orietta Berti? Eh, beh, tanto per cominciare apre col botto. Un botto, uno ...