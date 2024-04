No | Zelensky non ha acquistato da re Carlo III la dimora reale britannica di Highgrove House

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 9 aprile 2024) L’8 aprile 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 3 aprile. Nel post si legge che il presidente ucraino Volodymyravrebbe «laregale “”, una villa appartenuta al reIII, per 20 milioni di sterline». L’informazione, continua il contenuto social, sarebbe stata data «da Grant Harrold, ex maggiordomo del Re» e diffusa dal «quotidiano britannico “London Crier”». Si tratta di una notizia falsa.si trova nella contea inglese del Gloucestershire e dal 1980 è la residenza privata di ReIII e della Regina Camilla. La notizia secondo cui lasarebbe ...