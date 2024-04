No Borders Music Festival 2024 | Morcheeba e Goran Bregovi? ai Laghi di Fusine

(Di martedì 9 aprile 2024) Si fa sempre più ricco il cast del No, rassegnaale tra Italia, Austria e Slovenia che giunge quest’anno alla 29esima edizione. Sabato 20 luglio i? suoneranno sul palco deidi. Band londinese dalla carriera ventennale, isi sono affermati nel 1995 come gruppo trip-hop per poi abbracciare generi diversi. Il tutto con un personalissimo stile tra pop rock, alternative rock, indie rock. Con il loro ultimo album ‘Blackest Blue’ (2021), Skye Edwards e Ross Godfrey sono riusciti a dare vita a una collezione raffinata di brani che fonde tutte le precedenti incarnazioni e il suono della band. Il caratteristico suono elettronico/organico è riuscito a ...

