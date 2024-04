Nintendo 3DS e Nintendo Wii U | server ufficialmente spenti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 aprile 2024) Idi3DS eWii U sono statichiusi. Come ampiamente preannunciato, il 9 aprile sarebbe stato il giorno prefissato per la fine dei servizi online delle due console della grande N. Per celebrare l’evento, o si potrebbe dire per accompagnare la dipartita dei servizi, moltissimi utenti sono tornati a collegarsi al comparto multiplayer di alcuni videogiochi per un’ultima volta. Abbiamo così visto ripopolarsi idi titoli com Splatoon, Super Smash Bros. e Mario Kart, tra gli altri, per attendere la fine con qualche ultima sessione. Diversi anche i messaggi di saluto che si sono moltiplicati sui social. Uno, in particolare, pubblica un screenshot del momento esatto in cui isono stati ...