Neymar Jr. è nel pieno del ricovero a seguito della rottura del legamento crociato, infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per una stagione intera. Secondo quanto riportato dall'UOL, il

Neymar torna al Santos Non solo, può salvare il club dalla bancarotta - L`ancora di salvezza per il Santos può arrivare da un suo ex giocatore. Stando a quanto riferito dai media brasiliani, il club di San Paolo può essere salvato.calciomercato

Francesco Totti torna in campo: sarà capitano e giocatore dell’Italia nella Kings World Cup - Adesso è ufficiale: Francesco Totti sarà giocatore e capitano della Nazionale italiana che parteciperà al primo mondiale a 7 della Kings League ...fanpage