New entry nella Porta d' Italia | chi vuole staccarsi dalla provincia di Roma | il piano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) Nuovo tassello per l'istituzione della nuovad'”, dopo il comune di Santa Mari, anche il comune di Fiumicino approva in consiglio comunale la delibera di istituzione. Un'idea che nasce dai sindaci del litorale nord della Capitale che abbracciando l'idea innovativa di creare unaa protagonismo diffuso con poli territoriali omogenei, anziché "un ente centrale dominante ed una sterminata e spesso irrilevante periferia intorno". Un'idea che coinvolgerebbe realtà imnti come Fiumicino, Ladispoli, Santa Mari, Civitavecchia, Allumiere, e altri comuni del litorale etrusco in cerca di autonomia per migliorare realtà che ad oggi si sentono abbandonate al punto di voler creare un ente autonomo che possa occuparsi direttamente del ...