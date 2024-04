Netflix | Neri Marcorè ed Elio Germano guidano la rivolta degli attori italiani

(Di martedì 9 aprile 2024) Otto anni di trattative con il colosso dell’intrattenimento americano non hanno portato risultati, così la società cooperativa italiana Artisti 7607 è ricorsa al Tribunale civile di Roma, citando in giudizioed ottenere un compenso adeguato e proporzionato che spetta per legge agli artisti. Artisti 7607 è la società cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia die doppiatori in Italia e nel mondo. Dopo “oltre otto anni di sterili trattative per ottenere i dati necessari alla determinazione del compenso per gli artisti previsto dalla normativa europea e nazionale – si legge nel comunicato della cooperativa di collecting – Artisti 7607 si vede costretta a ricorrere al giudice ordinario per chiedere il rispetto della legge”. La cooperativa chiede da tempo di “ottenere il compenso adeguato e proporzionato spettante ...

